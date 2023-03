F. C. Porto anuncia renovação do jovem avançado Jorge Meireles

O F. C. Porto anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato do jovem avançado Jorge Meireles. A duração do vínculo não foi divulgado.

Jorge Meireles é uma das maiores promessas do F. C. Porto e agora renovou contrato com os dragões. A duração do mesmo não foi divulgada pelo clube azul e branco, mas os portistas conseguem segurar uma das melhores pérolas da formação. O jovem avançado de 18 anos já disputou onze jogos na Liga 2 ao serviço do F. C. Porto B e na Youth League foi um dos jogadores em foco, tendo apontado cinco golos e três assistências em sete jogos.

Jorge Meireles chegou ao F. C. Porto em 2014, proveniente do Paços de Ferreira, tendo integrado a equipa de sub-10. "É um orgulho para mim continuar a pertencer a este clube. Era algo que já ambicionava há muito tempo. Estou muito feliz e espero que venham muitos mais porque aqui sinto-me em casa", disse aos meios do clube.