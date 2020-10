F. C. Porto anuncia Toni Martínez e prepara três despedidas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:11 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia em que o clube azul e branco anunciou a chegada de Toni Martínez, o F. C. Porto prepara a despedida a Danilo, Alex Telles e Zé Luís.

F. C. Porto: Foi um dia movimentado no universo azul e branco. O JN apurou que há três jogadores de saída dos dragões: Danilo Pereira, Zé Luís e Alex Telles. O médio português e capitão portista vai transferir-se para o Paris Saint-Germain, por empréstimo até ao final da época e com cláusula de compra obrigatória. O internacional cabo-verdiano voltará à Rússia, agora para representar o Lokomotiv Moscovo e Alex Telles está a caminho do Manchester United.

No sentido inverso, Toni Martínez foi oficializado. O avançado espanhol de 23 anos assinou contrato com os azuis e brancos até 2025 depois de se ter destacado ao serviço do Famalicão, do qual foi o segundo melhor marcador na época passada, com 10 golos.

Benfica: Alfa Semedo vai jogar no Reading, do segundo escalão inglês, por empréstimo até ao final da época. O médio vai jogar pela segunda época consecutiva no Championship, depois de ter estado emprestado ao Nottingham Forest.

Vitória de Guimarães: O central Frederico Venâncio foi cedido até ao final da época ao Lugo, da II Liga espanhola, por empréstimo do Vitória de Guimarães. O jogador de 27 anos vai competir pela primeira vez em Espanha após ter realizado 36 jogos pelo emblema minhoto nas duas últimas temporadas.

AC Milan: ​​​​​​​Diogo Dalot vai atuar na Liga italiana até ao final da época por empréstimo do Manchester United. Diogo Dalot, formado no F. C. Porto e que ao serviço dos red devils disputou 35 jogos, vai usar a camisola número cinco nos rossoneri.

Bayern Munique: Marc Roca, de 23 anos, formado no Espanyol, foi contratado pelo clube alemão. O médio, que está no Espanyol desde os 11 anos, estreou-se na equipa principal da formação catalã em agosto de 2016, com o treinador Quique Flores, que já passou pelo Benfica.