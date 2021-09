F. C. Porto anuncia venda de Bilhete de Época para os sócios

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:58 Facebook

O F. C. Porto anunciou esta quarta-feira a venda do Bilhete de Época, uma forma que os sócios da equipa têm de ver todos os jogos da Liga portuguesa, Taça da Liga e Liga dos Campeões no Estádio do Dragão.

O clube portista vai colocar à venda, a partir de segunda-feira, 10 mil Bilhetes de Época para os sócios, pessoais e intransmissíveis. Estes ingressos permitirão a assistência no Estádio do Dragão a, pelo menos, 18 jogos da Liga portuguesa, Taça da Liga e fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Bilhete de Época não terá precedência do lugar anual de 2019/2020, o último a ter sido posto à venda, sendo que estes novos bilhetes serão válidos apenas para a presente temporada. "Terão de ser escolhidos novos lugares, sendo que, em caso de regresso a 100% da capacidade no Estádio do Dragão na próxima época, os sócios voltam a ter preferência pelo lugar que detinham em 2019/20", pode ler-se no comunicado dos dragões.

Os preços do Bilhete de Época vão variar entre os 140 e mil euros e a venda dos mesmos terá uma ordem de prioridades: os primeiros a poder adquirir os ingressos serão os detentores de Lugar Anual de forma ininterrupta desde a época 2009/10 a 20 e 21 de setembro; seguindo-se dos detentores de Lugar Anual até à temporada 2019/20 a 22 e 23 deste mês; a venda será alargada aos sócios em geral a partir de dia 24.