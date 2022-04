F. C. Porto anuncia venda de bilhetes para o Clássico contra o Benfica

O F. C. Porto comunicou esta quarta-feira as condições para a venda dos ingressos relativos ao jogo frente ao Benfica, no Estádio da Luz, no próximo dia 7 de maio. Estes estarão à venda a partir das 10 horas de quinta-feira, na Loja do Associado, com um custo de 31 euros.

Os dragões explicaram que apenas os detentores de Bilhete de Época poderão adquirir os ingressos, sendo que cada pessoa poderá comprar dois bilhetes, "mediante apresentação de dois cartões de sócio com Bilhete de Época".

"Atendendo às exigências do clube visitado, todos os ingressos terão de ser personalizados com o nome, sendo obrigatória - tanto no ato da venda como no acesso ao Estádio da Luz - a apresentação do Cartão de Cidadão do adepto que tencione assistir ao jogo. Além disso será também necessária a disponibilização de um endereço de correio eletrónico para o qual o F. C. Porto irá enviar, posteriormente, o respetivo bilhete", pode ler-se no comunicado dos azuis e brancos.