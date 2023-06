JN Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi revelado o equipamento alternativo do F. C. Porto para a próxima época. Os tons dourados predominam na nova vestimenta do dragão.

O F. C. Porto apresentou o equipamento alternativo para a temporada 2023/2024, no qual predominam os tons dourados, com o símbolo do clube a surgir numa tonalidade mais escura.

Toni Martínez serviu de modelo na publicação partilhada pelo clube nas redes sociais, com Zaidu, Namaso e Wendell a mostrarem a nova camisola na comunicação feita pela New Balance.