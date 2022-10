F. C. Porto apresenta lucros superiores a 20 milhões de euros

JN Hoje às 10:19 Facebook

O F. C. Porto apresentou contas positivas no último exercício contabilístico, com um lucro de 20,76 milhões de euros. Tanto o ativo como o passivo da SAD subiram.

De acordo com a informação partilhada pela SAD portista, o ativo atingiu os 418,4 milhões de euros, mais 24,7 milhões do que há um ano, enquanto o passivo cresceu 1%, tendo atingido os 530,1 milhões de euros.

No que toca ao capítulo de receitas com a venda de passes de jogadores, as receitas obtidas foram de 83,76 milhões de euros.

O exercício financeiro da última época permite ao F. C. Porto desprender-se, em definitivo, do programa de fair-play financeiro da UEFA. Para que esse cenário se efetivasse, os dragões estavam obrigados a apresentar lucros de, no mínimo, 10,2 milhões de euros, tendo mais do que duplicado esse valor.