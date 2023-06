F. C. Porto apresenta proposta a Marcano e aguarda resposta

Eduardo Pedrosa Costa e Arnaldo Martins Ontem às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

SAD do F. C. Porto conta com Marcano, o experiente defesa central, de 35 anos, e deu o primeiro passo para a continuidade. Espanhol estuda opções.

A administração pretende manter Iván Marcano no Dragão e, segundo apurou o JN, já apresentou uma proposta para renovar o contrato do defesa central, de 35 anos, que finda a 30 de junho, mas essa oferta contempla uma revisão salarial. O JN sabe ainda que os portistas aguardam uma resposta do espanhol, uma vez que este está a equacionar todas as hipóteses em cima da mesa para o futuro. A SAD espera pela decisão antes de atacar o mercado.

Marcano regressou ao F. C. Porto em 2019, depois de uma passagem pela AS Roma, e desde então que tem sido opção regular de Sérgio Conceição. Na temporada 2022/23, mesmo com a contratação de David Carmo e o bom rendimento de Fábio Cardoso numa fase inicial da época, o treinador portista continuou a apostar na experiência do espanhol e colocou-o em campo em 41 partidas. Além disso, tornou-se no defesa mais goleador da história do F. C. Porto, com 28 golos, superando os 26 de Alex Telles. Apesar de ter sido assolado por lesões (uma delas grave) num passado recente, Marcano conseguiu voltar ao melhor nível esta época e, se aceitar a proposta do F. C. Porto, poderá continuar na disputa de troféus e a competir na Liga dos Campeões. No entanto, é importante notar que o espanhol já assumiu o desejo de terminar a carreira no Racing Santander, clube onde começou a dar os primeiros pontapés na bola. Continua assim a indefinição no setor defensivo dos dragões, uma vez que Manafá e Rodrigo Conceição também se encontram em fim de contrato e devem deixar o plantel.