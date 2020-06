JN Hoje às 18:45 Facebook

O clube azul e branco apresentou um recurso no Conselho de Disciplina da FPF devido ao segundo cartão amarelo mostrado a Alex Telles no jogo frente ao Marítimo e que acabou por ditar a expulsão do brasileiro.

Segundo apurou o JN, o F. C. Porto entende que, antes da falta do lateral brasileiro, há uma infração de Edgar Costa sobre Alex Telles. O cartão amarelo só é passível de ser retirado caso Tiago Martins, árbitro do encontro, admita que não teve a total perceção do lance.

O Concelho de Disciplina vai agora notificar a equipa de arbitragem e os dragões esperam ter uma resposta antes de terça-feira, já que nesse dia o F. C. Porto defronta o Desportivo das Aves, na Vila das Aves, a partir das 21.15 horas.

No jogo frente ao Marítimo, depois de ter visto um cartão amarelo aos 61 minutos, Alex Telles voltou a ser admoestado aos 85, o que ditou a expulsão e o afasta, dependendo agora da resposta do recurso, do jogo no reduto do Aves.

Recorde o lance: