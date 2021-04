F. C. Porto apurado para a final four da Liga Europeia. OC Barcelos eliminado

João Pedro Campos Hoje às 15:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto é o primeiro apurado para a final four da Liga Europeia de hóquei em patins, ao empatar a três golos com o OC Barcelos. A formação minhota está fora da competição.

No jogo mais emocionante, até ao momento, da fase de grupos, as vantagens dos dragões nunca duraram muito tempo. Rafa abriu o marcador, mas Luís Querido, de grande penalidade, empatou no minuto seguinte.

Nos cinco minutos finais da primeira parte, mais emoção com três golos. Reinaldo Garcia marcou, José Pereira restabeleceu a igualdade, mas, a um minuto e meio do descanso, Reinaldo Garcia bisou e colocou o F. C. Porto em vantagem ao intervalo.

Na segunda parte, e aproveitando que os portistas estavam com menos um, Miguel Rocha empatou o jogo. O OC Barcelos ainda tentou o cinco para quatro nos dois minutos finais, mas sem sucesso.

Adeptos no exterior do pavilhão

Cerca de uma dúzia de adeptos afetos ao OC Barcelos estiveram no exterior do pavilhão, espreitando o jogo pelas janelas. Os adeptos foram abordados pela GNR, mas não foram retirados do local.