F. C. Porto apurado para os oitavos da Champions

O F. C. Porto está de volta à fase a eliminar da Liga dos Campeões. Os dragões venceram, na tarde desta quarta-feira, no terreno do Club Brugge, por 4-0, mas tiveram de esperar para confirmar o apuramento, com a festa a fazer-se após o Atlético de Madrid empatar, em casa, com o Bayer Leverkusen, num duelo que teve um final inusitado.

Depois de entrar com o pé esquerdo no Grupo B, sofrendo duas derrotas consecutivas frente a Atlético de Madrid, fora, e Club Brugge, em casa, a equipa de Sérgio Conceição reentrou nos eixos com dois triunfos seguidos ante o Bayer Leverkusen e, agora, devolveu a goleada que havia sofrido em casa frente ao clube belga (4-0).

Após ter falhado o mesmo objetivo em 2021/22, o F. C. Porto está de regresso aos oitavos de final da Champions e, na última jornada, tem a chance de assegurar o primeiro posto e, assim, ser cabeça de série para o sorteio.

PUB

Em Madrid, o jogo foi impróprio para cardíacos. A precisar de um triunfo para se manter na corrida, o Atlético de Madrid esteve duas vezes a perder com o Bayer Leverkusen e chegou ao 2-2, resultado com que o árbitro apitou para o final da partida.

No entanto, a emoção ainda estava para durar. Alertado pelo VAR, o juiz assinalou uma grande penalidade a favor dos colchoneros que, a ser convertida, deixaria tudo por decidir na última jornada. A responsabilidade tocou a Carrasco, mas o belga falhou o castigo máximo e permitiu que o F. C. Porto selasse a presença na próxima fase.