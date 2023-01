F. C. Porto-Arouca: quartos reservados com número redondo e recorde

Dragões marcam duelo com o Académico, em Viseu. Galeno e Toni Martínez, com um hat-trick, marcaram no jogo 300 de Conceição, que bateu o registo vitorioso de José Maria Pedroto

Os dragões continuam na defesa da Taça de Portugal conquistada em 2021/22 e marcaram um duelo com o Académico de Viseu, nos quartos de final, após um triunfo tão tranquilo como justo sobre o Arouca. Depois da desilusão (0-0) no Jamor, com o Casa Pia para a Liga, Sérgio Conceição tornou-se no treinador com mais vitórias ao serviço do clube (216), superando o recorde de José Maria Pedroto na noite em que cumpriu o 300.º jogo como técnico portista.

Quinze dias depois da goleada azul e branca (5-1) para o campeonato ter começado com um golo madrugador, as duas equipas quase repetiam o início de jogo, mas ao contrário: logo no primeiro minuto, um livre de David Simão quase dava em autogolo de Wendell, mas os dragões não demoraram a marcar o ritmo e a começar a criar ocasiões que Veron, por duas vezes, e Taremi desperdiçaram. Aos 31 minutos, o iraniano tirou um passe fantástico da cartola e permitiu a conclusão, de primeira, de Galeno para o 1-0.