F. C. Porto arranca pré-época ainda sem reforços e com "baixas" de peso

O F. C. Porto inicia, esta sexta-feira, a preparação para a nova temporada da I Liga portuguesa, num arranque em que o detetor do título de futebol se apresentará ainda sem reforços e com algumas "baixas" de peso.

Sob a orientação de Sérgio Conceição, na sexta época consecutiva como treinador dos dragões, o plantel azul e branco terá um dia reservado aos habituais exames médicos e testes físicos, mas que contará, também, com uma presença no relvado do Centro de Treinos e Formação do Olival, para um apronto inicial.

Nessa sessão inaugural ainda não estarão presentes alguns dos internacionais do plantel, entre os quais Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zaidu, Grujic, Otávio e Taremi, autorizados a prolongarem as férias por mais alguns dias, depois de terem estado ao serviço das seleções.

Para o 'pontapé de saída' da temporada 2022/23, o conjunto portista surge ainda sem reforços confirmados, algo pouco usual no clube, apesar de ser noticiado o alegado interesse em alguns nomes, nomeadamente para o setor defensivo.

Os defesas João Victor (Corinthians) e David Carmo (Sporting de Braga), e o médio André Almeida (Vitória e Guimarães) têm sido colocados, pela imprensa desportiva, como alvos do F. C. Porto neste mercado de transferências.

Em sentido inverso, registou-se a partida de alguns jogadores preponderantes na conquista do campeonato de 2021/22, nomeadamente os médios Fábio Vieira, que foi transferido para o Arsenal por 35 milhões de euros (ME), e Vitinha, oficializado como reforço do PSG na quinta-feira, por 41,5 ME, ou o defesa Mbemba, que deixou o clube em final de contrato. Também o central Rúben Semedo regressou ao Olympiacos, após meia temporada de cedência aos azuis e brancos.

Na nova época, Sérgio Conceição vai também avaliar a situação dos jogadores que os dragões cederam a outros clubes na última temporada e sobre os quais o técnico terá a palavra final sobre a integração no plantel. Os primeiros treinos contarão também com seis jogadores promovidos da equipa B: João Mendes, João Marcelo, Gonçalo Borges, Danny Loader, Vasco Sousa e Bernardo Folha.

Apesar de o clube ainda não o ter anunciado oficialmente, o plantel deve realizar o habitual estágio de pré-época no Algarve, tudo indica entre 6 e 14 de julho, onde serão feitos alguns jogos particulares, nomeadamente com o Portimonense (dia 14).

O primeiro compromisso oficial dos dragões acontece a 30 de julho, com a disputa da Supertaça, no Estádio Municipal de Aveiro, frente ao Tondela.

Plantel provisório do FC Porto para 2022/23:

Guarda-redes: Diogo Costa, Marchesín, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo.

Defesa: João Mário, Manafá, João Mendes, Pepe, Fábio Cardoso, Iván Marcano, João Marcelo, Zaidu e Wendell

Médios: Grujic, Eustáquio, Uribe, Otávio, Bruno Costa, Bernardo Folha e Vasco Sousa

Avançados: Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Toni Martínez, Taremi, Evanilson, Danny Loader e Gonçalo Borges.

Treinador: Sérgio Conceição.

Saíram: Mbemba (final de contrato), Rúben Semedo (Olympiacos), Fábio Vieira (Arsenal) e Vitinha (PSG)