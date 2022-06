F. C. Porto atento a dupla brasileira e Jorge Jesus quer Marcelo no Fenerbahçe

O F. C. Porto, garantem no Brasil, estará interessado em dois jogadores da equipa de formação do São Paulo. Em Espanha, o "Barça Times" adianta que Diego Simeone não vê com maus olhos uma transferência de João Félix e Jorge Jesus pretende ter Marcelo no Fenerbahçe. O Bayern Munique oficializou a chegada de Mané.

F. C. Porto: O jornal brasileiro "UOL Esporte" avança, esta quarta-feira, que o F. C. Porto vai oferecer 11 milhões de euros por dois jogadores da formação do São Paulo: sete milhões por Rodrigo Nestor, médio de 21 anos e um dos mais utilizados pela equipa paulista, e quatro milhões por Igor Gomes, também médio, de 23 anos e outro indiscutível do plantel. No entanto, segundo a mesma publicação, Carlos Gomes, diretor para o futebol do São Paulo, referiu que ainda "não chegou nenhuma proposta" e que, pelos valores mencionados, "não há qualquer possibilidade de haver negócio".

Roma: A equipa de José Mourinho está interessada em três jogadores, um deles português. Segundo avançou o "Corriere Dello Sport", a Roma pretende mais reforços depois de Matic e Mile Svilar e, além do interesse em Frattesi, que está ao serviço do Sassuolo, e o lateral direito Celik, do Lille, José Mourinho pretende ter Gonçalo Guedes no plantel para a próxima época. O avançado português, que tem mais dois contratos com o Valência, estará "próximo de um acordo" com os giallorossi. Na última época, Gonçalo Guedes apontou 13 golos em 42 jogos.

Atlético de Madrid: O "Barça Times" adianta que João Félix foi "oferecido" a vários clubes como o PSG. Segundo a mesma publicação, o treinador Diego Simeone não vê com maus olhos uma transferência e Jorge Mendes, agente do jogador, já terá entrado em contacto com vários clubes. Segundo a imprensa inglesa, o Tottenham é um dos interessados na contratação do português, que custou 120 milhões ao Atlético de Madrid.

Wolverhampton: Javier Gil Navarro, jornalista da ESPN, adiantou que o clube de Bruno Lage enviou um representante, Mathew Hobbes, até à Argentina para se reunir com o River Plate e tentar a contratação de Enzo Fernández. Contudo, terá levado uma nega.

Fenerbahçe: Depois de terminar contrato e se ter despedido do Real Madrid, Marcelo é um jogador livre e tem mais um clube na lista de interessados: o Fenerbahçe. O clube de Jorge Jesus pretende ter o jogador brasileiro no plantel e segundo o jornal espanhol "AS", está disposto a oferecer um salário de quatro milhões de euros por época.

Bayern Munique: Depois de seis temporadas no Liverpool. Sadio Mané foi oficializado no Bayern Munique. O atacante de 30 anos assinou um contrato válido até 2025. "Estou muito feliz por estar finalmente no Bayern e em Munique. Falámos muito e senti um grande interesse deste grande clube, desde o início. É o momento ideal para aceitar este desafio. Quando estive no Salzburgo vi muitos jogos do Bayern. Gosto muito deste clube", disse o internacional senegalês

PUB

Milan: Segundo a "Gazzetta dello Sport", a equipa italiana desistiu de tentar contratar Renato Sanches. O Milan até já teria um acordo com o jogador mas o Lille exigiu valores que foram considerados incomportáveis pelos italianos. O PSG continua na corrida e estará disposto a dar os 35 milhões exigidos pelo clube francês.

Montpellier: O jornal "L'Équipe" garante que o Montpellier tem como alvo prioritário Falaye Sacko, jogador do Vitória de Guimarães. Apesar da despromoção do Saint-Étienne, o jogador esteve em destaque na Ligue 1 e o futuro do defesa pode mesmo continuar por França.