F. C. Porto atira-se às arbitragens com o Benfica na mira

Dragões falam de erros com "impacto nos resultados do campeonato, na distribuição de pontos e na classificação", sem esquecer o jogo das águias com o Varzim na Taça de Portugal

Através da newsletter "Dragões Diário", o F. C. Porto fez esta quinta-feira um ataque cerrado às arbitragens, com críticas diretas a Bruno Esteves, VAR no Varzim-Benfica da Taça, e a Hugo Miguel, VAR do jogo dos portistas com o Casa Pia, que terminou empatado a zero.

"Para que na disputa dos troféus impere a verdade desportiva, é essencial que todas as equipas que entram em cada um dos campos atuem em conformidade. Infelizmente, isso não tem acontecido", pode ler-se no boletim diário dos dragões.

"Na Póvoa de Varzim, o Benfica qualificou-se para os quartos de final da Taça de Portugal depois de vencer por 2-0 um jogo em que, segundo os especialistas, ficaram por assinalar dois penáltis a favor do Varzim. Tendo em conta que o videoárbitro era Bruno Esteves, não foi surpreendente", diz a newsletter do F. C. Porto.

"E o que se passou nesta ronda da Taça é ainda mais relevante se tivermos em consideração que surge na sequência de um jogo do campeonato marcado por um erro grave. O penálti que ficou por assinalar sobre Galeno no duelo com o Casa Pia fica para a história como mais um erro com impacto num resultado do campeonato, na distribuição de pontos e na classificação da liga", acrescenta.

"Também não foi surpreendente, na verdade, tendo em conta que o videoárbitro era Hugo Miguel [...] Pode ser uma enorme coincidência quem de acordo com as opiniões dos especialistas, determinados árbitros cometam erros graves quase sempre a favor dos mesmos e quase sempre contra o F. C. Porto. Mas essa sucessão de erros é, no mínimo, um sintoma de incompetência que não pode ser tolerada. Os adeptos merecem respeito e exigem que seja o mérito desportivo a decidir o vencedor de cada prova", conclui a newsletter azul e branca.