Hoje às 21:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu este sábado o Coimbrões, por 5-0, num jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal que os dragões resolveram com três golos nos 12 minutos iniciais.

Aproveitando a inexperiência e nervosismo da formação que milita no Campeonato de Portugal, Luís Diáz marcou aos seis, Soares aos oito e Mbemba aos 12, encaminhando o triunfo portista, dilatado, na segunda metade, por Luís Diáz (68) e Fábio Silva (81).

O técnico da equipa da Liga, Sérgio Conceição, aproveitou a partida para fazer alinhar alguns dos jogadores menos utilizados no plantel, com destaque para a estreia do médio Loum, numa aposta que se revelou suficiente para "atropelar" o Coimbrões logo no arranque do desafio.

A equipa de Vila Nova de Gaia não disfarçou as debilidades defensivas, e algum nervosismo, desde os instantes iniciais, estendendo o tapete para Luís Diáz, aos seis minutos, inaugurar o marcador, assistido por Soares.

O tento destabilizou ainda mais o Coimbrões, que, volvidos dois minutos, sofreu o segundo golo, com inversão nos protagonistas: Diáz assistiu, após uma recuperação de bola, e Soares fez o remate final, tendo a entrada de rompante do F. C. Porto ficado frisada aos 12 minutos, através de Mbemba.

Com um pecúlio alargado, os 'dragões' tiraram o pé do acelerador, permitindo ao adversário 'respirar' e organizar-se um pouco mais.

O segundo tempo começou bem mais morno, embora com o F. C. Porto novamente mais pressionante, mas sem tanta intensidade, permitindo ao Coimbrões, aos 60, esboçar o seu primeiro remate do desafio, numa jogada individual de Alex Gomes, que o guarda-redes do F. C. Porto pôs cobro.

Ao atrevimento contrário, os dragões responderam de forma letal, com Luís Diáz a assinar o bis na partida, aos 68, pelo que, com o jogo controlado, Sérgio Conceição deu oportunidade para que Sérgio Oliveira e Aboubakar ganhassem ritmo de jogo, após ausências prolongadas por lesão.

Os dois regressados ainda viram a equipa alicerçar a goleada, aos 81, com Fábio Silva, na recarga a um primeiro remate de Diogo Leite, a assinar o 5-0 e a tornar-se no mais jovem de sempre a marcar pelo F. C. Porto, com 17 anos e três meses, superando Ruben Neves, que se estreou a marcar com 17 anos, cinco meses e três dias.

Veja o resumo do jogo:

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

Coimbrões - FC Porto: 0-5.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Luís Diaz, 06 minutos; 0-2, Soares, 08; 0-3, Mbemba, 12; 0-4, Luís Diaz, 68; 0-5, Fábio Silva, 81.

Equipas:

Coimbrões: Fábio Mesquita, Ricardo Pedrosa, Pedro Caeiro, Raúl Martins, Diogo Portela, Victor Nikiema (Daniel Silva, 75), Mário Pereira, Guilherme Gomes (Miguel Ângelo, 87), Pedro Tavares (Clever França, 67), Ivo Lucas e Alex Gomes.

(Suplentes: Daniel Pires, Miguel Ângelo, Mateo Nieto, Clever França, Rúben Gonçalo, Daniel Silva e Igor Santos).

Treinador: Pedro Alves.

F. C. Porto: Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Loum, Bruno Costa, Otávio (Romário Baró, 64), Luis Diaz (Sérgio Oliveira, 72), Soares (Aboubakar, 77) e Fábio Silva.

(Suplentes: Marchesin, Marcano, Romário Baró, Aboubakar, Nakajima, Zé Luís e Sérgio Oliveira).

Treinador: Sérgio Conceição.

Árbitro: Rui Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Costa (29), Victor Nikiema (42) e Saravia (53).

Assistência: cerca de 7.000 espetadores.