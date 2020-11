Nuno Barbosa Hoje às 19:57 Facebook

O F. C. Porto foi, este sábado, aos Açores vencer o Santa Clara com um golo solitário, embora espectacular, de Luis Díaz e isolou-se no segundo posto da tabela classificativa, ultrapassando S. C. Braga e Benfica, que ficam pressionados a ganhar, respetivamente, a Farense (amanhã) e Marítimo (segunda-feira) para recuperarem as posições que ocupavam no arranque desta oitava jornada do campeonato.

A primeira parte teria pouco ou nada para contar, não fora o brilhante golo apontado pelo internacional colombiano do F. C. Porto, mesmo sobre o apito para o intervalo.

Depois de uma boa jogada de envolvimento ofensivo, Manafá, sobre a direita, colocou a bola na área e ela encontrou a "pedaleira" direita de Díaz, desviando-se do guarda-redes Marco, antes de se alojar no fundo das redes.

Pela perspetiva de Sérgio Conceição, o golo surgiu na melhor altura, uma vez que houve a possibilidade de gerir melhor as operações na etapa complementar. E assim foi.

O Santa Clara só começou a soltar-se para o jogo depois dos 60 minutos, quase sempre graças aos rasgos de Carlos Jr.. Num deles, o avançado obrigou Marchesín a uma defesa apertada, mas estava em fora de jogo e o lance foi anulado.

Até ao fim, houve ameaças de golo nas duas balizas, mas o marcador não mais voltou a mexer.

Com este resultado, o F. C. Porto fica dentro e o Santa Clara fora da Taça da Liga, cuja edição deste ano será disputada entre os seis primeiros classificados da Liga e os dois primeiros da Liga 2 nesta última ronda de novembro.