F. C. Porto B perde frente à Académica

Depois de um triunfo frente ao Arouca na jornada anterior, a equipa B dos dragões foi derrotada (1-2), este sábado em casa, na 11.ª jornada da Liga 2.

Os estudantes abriram o marcador aos 16 minutos, por Fábio Vianna, com um grande golo de livre direto à entrada da área, sem hipótese de defesa para Ricardo Silva. Pouco depois, Bouldini aproveitou um erro da defesa portista para ampliar a vantagem ainda antes do intervalo.

Na segunda metade, a Académica entrou melhor e deixou o F. C. Porto em grandes dificuldades, valendo as intervenções decisivas de Ricardo Silva. Os azuis e brancos foram crescendo no encontro e chegaram ao golo aos 55 minutos, por Daniel Loader.

Rui Barros arriscou para tudo para chegar pelo menos ao empate e lançou Boateng e Hulk - o avançado ganês foi o que mais perto esteve de marcar - mas o F. C. Porto acabou por somar a sétima derrota na prova.

Com este resultado, o F. C. Porto B mantém-se no 14.ª lugar, com 10 pontos. Já a Académica, que conseguiu a terceira vitória consecutiva, sobe ao segundo lugar, com 24 pontos.