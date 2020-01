F. C. Porto B recebe e vence Benfica B

Hoje às 21:00 Facebook

O F. C. Porto B recebeu e venceu, este sábado, o Benfica B, por 2-1, na 17.ª jornada da LigaPro disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

O triunfo permitiu aos portistas subir do 16.º para o 15.º lugar, com 18 pontos, e encurtar, assim, a distância para os encarnados, que continuam no 13.º posto com 21 pontos.

O F. C. Porto adiantou-se no marcador por Fábio Vieira, aos 06 minutos, o Benfica empatou através de um grande golo de Nuno Santos, aos 34, e Afonso Sousa fez o resultado final aos 59, na sequência de um contra-ataque.

O Benfica dominou quase toda a primeira parte, mas viu-se perder muito cedo devido a um remate do esquerdino Fábio Vieira com o pé direito que sofreu um desvio e "traiu" Svilar.

A partir daí, a equipa lisboeta tomou conta do jogo, instalou-se no meio-campo contrário e aos 10 e 12 minutos aproximou-se com algum perigo da baliza adversária.

O Benfica teve então mais bola, mais iniciativa e maior caudal atacante, pese embora um susto causado por uma incursão rápida de Fábio Vieira pelo flanco esquerdo aos 18 minutos.

Depois de algumas ameaças, os 'encarnados' empataram mesmo aos 34 minutos, graças a um remate fortíssimo e muito colocado de Nuno Santos, de fora da área, que não deu a menor hipótese ao guarda-redes portista.

O F. C. Porto podia ter desfeito a igualdade dois minutos depois por Tomás Esteves e aos 40 minutos por Taddeus Nkeng, tendo neste segundo caso valido ao Benfica uma boa defesa de Svilar.

Depois de um primeiro tempo em que o Benfica foi melhor, o F. C. Porto regressou para a segunda parte com outra determinação e um futebol objetivo e o Benfica passou a ter menos tempo e espaço para pensar e jogar, sentindo então dificuldades para manter a sua baliza a salvo.

Muito rematador, Fábio Vieira foi o símbolo do inconformismo portista e aos 54 e 57 minutos procurou alvejar a baliza benfiquista, mas seria Afonso Sousa a fazer o 2-1 na segunda vaga de um rápido contra-ataque que o Benfica não conseguiu contrariar devido à sua lentidão na recuperação defensiva.

O encontro perdeu depois qualidade, o F. C. Porto continuou a ser mais perigoso nas suas ações ofensivas e o Benfica, cujo treinador apenas fez uma substituição, só já nos segundos finais, após um livre, é que ameaçou marcar.

Ficha de jogo:

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

F. C. Porto B - Benfica B, 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Fábio Vieira, 06 minutos; 1-1, Nuno Santos, 34; 2-1, Afonso Sousa, 59

F. C. Porto B: Ricardo Silva, Tomás Esteves (Diogo Bessa,66), Justiniano, Ferraresi, Luís Mata, Ndiaye, Fábio Vieira, João Mário (Ángel Torres, 80), Rodrigo Valente, Afonso Sousa (Boris Enow, 72) e Taddeus Nkeng.

(Suplentes: Francisco Meixedo, Diego Landis, Diogo Bessa, Ángel Torres, Boris Enow, Diogo Ressureição e Papalele)

Treinador: Rui Barros.

Benfica B: Svilar, João Ferreira, Pedro Álvaro, Kalaica, David Tavares, Tiago Dantas, Rafael Brito, Nuno Tavares (Martin Chrien, 66), Nuno Santos, Gonçalo Ramos e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Fábio Duarte, Martin Chrien, Rodrigo Conceição, Luís Pinheiro, Diogo Mendes, David Zec e Pedro Henrique).

Treinador: Renato Paiva.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Álvaro (49), Nuno Santos (63), Pedro Justiniano (63), Rafael Brito (85), João Ferreira (90+1) e Ferraresi (90+4).

Assistência: 750 espetadores.