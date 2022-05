F. C. Porto bate Benfica e fica mais perto do título de andebol

JN/Agências Hoje às 21:38 Facebook

Os dragões isolaram-se na liderança, com 82 pontos, e ficaram a um empate de garantir o terceiro campeonato nas últimas quatro temporadas.

O F. C. Porto ficou, este sábado, mais próximo de revalidar o título de campeão nacional de andebol, ao isolar-se na liderança com uma vitória na receção ao Benfica, por 32-28, em encontro da 28.ª e antepenúltima jornada do campeonato.

No Dragão Arena, no Porto, os campeões nacionais já se impunham ao intervalo (19-15) e mostraram uma consistência irrepreensível durante 60 minutos, subjugando o único rival que lhes tinha negado a invencibilidade na prova (derrota por 33-36, à 13.ª ronda).

O croata Ivan Sliskovic cotou-se como o melhor marcador do jogo, ao abrilhantar a sua derradeira partida em casa ao serviço dos azuis e brancos com sete golos, enquanto Alexis Borges e o alemão Ole Rahmel, ambos com seis, sobressaíram pelas águias.

O F. C. Porto subiu à liderança isolada, com 82 pontos, e ficou a um empate de garantir o terceiro campeonato nas últimas quatro temporadas - a prova foi cancelada em 2019/20, devido à pandemia de covid-19 -, uma vez que dispõe de vantagem no confronto direto face aos rivais Benfica, segundo, com 80 (mais um jogo), e Sporting, terceiro, com 79.