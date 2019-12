F. C. Porto bate Paços de Ferreira e aproxima-se do Benfica

Hoje às 22:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Loum e Zé Luís assinaram os dois golos da vitória portista no fecho da 12.ª jornada. Dragões voltam a ter menos dois pontos do que as águias.

O F. C. Porto recebeu e venceu o Paços de Ferreira, no fecho da 12.ª jornada da Liga. Esta segunda-feira, no Dragão, os portistas foram felizes graças aos golos de Loum e de Zé Luís (2-0).

Em jogo que também ficou marcado pela lesão de Aboubakar (substituído aos 38 minutos por problema muscular), a equipa de Sérgio Conceição não fez uma exibição por aí além e só ganhou tranquilidade no último quarto de hora.

Loum, aos 18 minutos, marcou pela primeira vez de Dragão ao peito e inaugurou o marcador, e foi Zé Luís, com um golaço acrobático, a decidir tudo, aos 76 minutos. Os dois golos tiveram assistências de Alex Telles.

Com este resultado, o F. C. Porto volta a ter menos dois pontos do que o líder Benfica, enquanto o Paços de Ferreira continua abaixo da linha de água.