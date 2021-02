F. C. Porto bate Vardar e sobe para quarto

JN Ontem às 23:10 Facebook

O F. C. Porto ganhou, esta quinta-feira, aos macedónios do Vardar, por 27-24, na nona jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de andebol, e subiu ao quarto lugar, com oito pontos.

Os campeões nacionais entraram mal e perdiam por 5-1 aos sete minutos, o que levou o treinador Magnus Andersson a solicitar uma pausa para tentar estancar os erros que a sua equipa somou e que o Vardar aproveitou para se distanciar no marcador.

O F. C. Porto subiu de rendimento, encurtou distâncias pouco a pouco e o Vardar não voltou a ter as facilidades iniciais, ao mesmo tempo que revelava ser uma equipa pesada, previsível nas suas ações ofensivas e pouco intensa.

Diogo Branquinho colocou a equipa portista na frente pela primeira vez por volta dos 25 minutos (11-10), mas o conjunto macedónio conseguiu chegar ao intervalo empatado a 13.

Os dragões regressaram muito mais fortes no segundo tempo, impondo um ritmo que o adversário não conseguiu acompanhar, alcançaram uma vantagem que chegou a ser de cinco golos (19-14) e pareciam ter o jogo controlado.

A 10 minutos do fim, contudo, o resultado era de 21-20, porque o F. C. Porto baixou de intensidade e voltou aos erros e o Vardar aproveitou para se aproximar e lançar dúvidas sobre o desfecho da partida.

Dibirov, que aproveitou quase todas as oportunidades para a faturar, tendo aliás sido o melhor marcador do jogo, com nove golos, e Ristovski, ex-guarda-redes do Benfica, foram dando a ilusão de que o Vardar podia bater o pé aos portistas, mas faltou-lhes companhia para tal.

O Vardar chegou a estar a um golo do F. C. Porto (23-22), muito por demérito portista, mas tudo não passou de uma ameaça. Longe de jogar bem e apesar dos muitos erros cometidos, os azuis e brancos ganharam por 27-24, porque foram a equipa menos má.