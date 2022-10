F. C. Porto-Benfica: centrais em estreia e imunes à pressão

David Carmo e António Silva serão novidades no F. C. Porto-Benfica desta sexta-feira. Ex-jogador dos dois clubes, João Manuel Pinto destaca o enorme potencial de ambos.

O jogo de cartaz da 10.ª jornada da Liga vai ter várias caras novas nas duas equipas, com destaque para as zonas centrais das defesas de Sérgio Conceição e Roger Schmidt. A realizarem as primeiras épocas ao serviço dos clubes, David Carmo e António Silva estão "prontos para a estreia" no clássico, com o antigo futebolista João Manuel Pinto a destacar a forma como os atletas estão, agora, mais preparados para lidar com a pressão dos grandes momentos.

"Nas equipas grandes, essa pressão existe todos os dias e os clubes trabalham muito bem a parte psicológica dos atletas, não só na equipa principal, mas também nos escalões de formação. Acho que isso explica bem a forma como o António Silva se conseguiu impor tão novo na equipa principal", refere, ao JN, João Manuel Pinto. O ex-central de dragões e águias é atualmente treinador do Machico, que compete no Campeonato de Portugal - o quarto escalão - e que, no passado fim de semana, cometeu a proeza de eliminar o Boavista da Taça de Portugal.