F. C. Porto, Benfica e Sporting "afundam" adversários

Triunfos mantêm as três equipas empatadas no topo da classificação da Liga de basquetebol.

A quarta jornada da segunda fase da Liga de basquetebol manteve F. C. Porto, Benfica e Sporting empatados no comando da tabela do Grupo A, após vitórias fáceis nos jogos desta quarta-feira.

No Dragão Arena, os portistas ganharam ao Lusitânia, por 94-72, numa partida em que a equipa de Fernando Sá liderou sempre o marcador. Na Luz, o Benfica também não deu hipóteses à Ovarense, ganhando por 91-75, enquanto em Alvalade o Sporting arrasou a Oliveirense (94-70), num jogo em que se esperava mais equilíbrio.

Ao fim de 26 jogos, as três equipas somam 21 vitórias e 5 derrotas, prevendo-se que nas próximas jornadas a lute continue acesa pelo primeiro posto, que garante a vantagem de ter mais jogos em casa no play-off que decidirá o título.