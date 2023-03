F. C. Porto, Benfica e Sporting aumentam os custos com pessoal

Rui Almeida Santos Hoje às 15:18 Facebook

Os três grandes viram a massa salarial com pessoal crescer no segundo semestre do último ano, em comparação com o período homólogo. Subida mais significativa aconteceu no F. C. Porto, explicada em larga medida pelo pagamento de prémios de rendimento desportivo.

Em comparação com o mesmo período em 2021, as SAD de Benfica, F. C. Porto e Sporting viram os custos das respetivas massas salariais crescer no espaço de um ano.

Os relatórios enviados à CMVM, referentes ao segundo semestre de 2022, no período compreendido entre 1 de julho e 31 de dezembro, evidenciam que são as águias quem gastam mais em salários de jogadores, treinadores e restantes colaboradores, mas é ​​​​​​​no F. C. Porto que se regista a maior subida nas remunerações com pessoal.