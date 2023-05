F. C. Porto, Benfica e Sporting entram a vencer no play-off

JN Hoje às 22:26 Facebook

O F. C. Porto, o Benfica, o Sporting e a Oliveirense entraram a vencer no play-off da Liga portuguesa de basquetebol.

O F. C. Porto derrotou o V. Guimarães por 119-82, com destaque para a exibição de Miguel Queiroz, que terminou o jogo com 21 pontos marcados, sete ressaltos e quatro assistências. No próximo domingo há o segundo jogo entre as duas equipas e os dragões podem apurar-se já para as meias-finais, se vencerem.

Já o Benfica venceu o Desportivo da Póvoa por 97-46 e também precisa de uma vitória, no sábado, para passar às meias-finais. O destaque foi para Terrel Carter, que marcou 15 pontos, seis ressaltos e quatro roubos de bola.

O Sporting, por sua vez, venceu o Lusitânia por 99-65, num jogo em que Diogo Ventura esteve em protagonismo, tendo apontado 15 pontos, seis ressaltos e seis assistências.

Por fim, a Oliveirense bateu a Ovarense por 75-70