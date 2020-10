F. C. Porto, Benfica e Sporting já têm adversários na Taça de Portugal

JN Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto, vencedor da Taça de Portugal, vai ao terreno do Fabril Barreiro na terceira eliminatória, ditou o sorteio que se realizou esta quinta-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol, na Cidade do Futebol. O Benfica joga em Paredes e o Sporting vai ao Sacavenense.

Os jogos estão marcados para o dia 22 de novembro.

Eis os 32 jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

Arouca (LP)-V. Guimarães (L)

Real (CP)-Belenenses SAD (L)

Vencedor do jogo Felgueiras 1932 (D)/Valadares Gaia (CP)-Tondela (L)

Monção (D)-Rio Ave (L)

U. Leiria (CP)-Portimonense (L)

Sacavenense (CP)-Sporting (L)

Paredes (CP)-Benfica (L)

Penafiel (LP)-Marítimo (L)

Trofense (CP)-S. C. Braga (L)

Oliveirense (LP)-Paços de Ferreira (L)

Fabril Barreiro (CP)-F. C. Porto (L)

Oriental (CP)-Famalicão (L)

Beira-Mar (CP)-Santa Clara (L)

Vizela (LP)-Boavista (L)

Casa Pia (LP)-Nacional (L)

Merelinense (CP)-Moreirense (L)

Oleiros (CP)-Gil Vicente (L)

Estrela da Amadora (CP)-Farense (L)

Estoril (LP)-Lusitano Évora (CP)

Vilafranquense (LP)-Sanjoanense (CP)

Montalegre (CP)-Vencedor jogo V. Setúbal (CP)/Ac. Viseu (LP)

Vencedor jogo Vilaverdense (CP)/Vencedor jogo Lourinhanense (CP)/U. Santarém (CP)-Olímpico do Montijo (CP)

Anadia (CP)-Pinhalnovense (CP)

Académica (LP)-vencedor jogo Rebordelo/Varzim (LP)

Oriental Dragon (CP)-Leixões (LP)

Feirense (LP)-Amora (CP)

Sp. Espinho (CP)-Gondomar (CP)

Limianos (CP)-Fontinhas (CP)

Vencedor jogo Pedras Rubras (CP)/Salgueiros (CP)-Sp. Covilhã (LP)

Marinhense (CP)-Cova da Piedade (LP)

Torreense (CP)-Alverca (CP)

Fafe (CP)-Vilar Perdizes (D)