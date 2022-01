F. C. Porto, Benfica e Sporting: quem está em final de contrato

Rui Farinha Hoje às 15:06 Facebook

A lista tem alguns nomes fortes como Corona e Mbemba, ambos do F. C. Porto.

Cinco jogadores que pertencem aos plantéis dos três grandes estão no último ano de contrato e apenas um, Feddal, do Sporting, deve manter-se no clube na próxima temporada. Nos dragões, Mbemba e Corona dificilmente vão continuar. O central tem sido opção regular e é um alvo apetecível, já o internacional mexicano regista dificuldades para se impor no onze. Mas a recentes lesões de Manafá e João Mário até lhe podem abrir a porta da titularidade.

Por seu lado, o Benfica tem apenas um jogador em fim de contrato, é o caso de Svilar, o terceiro guarda-redes do plantel e titular na equipa B. Nos leões, além de Feddal, André Paulo vê, também, terminada a sua ligação em junho próximo. O central marroquino deve continuar em Alvalade por existir interesse de ambas as partes, sendo que tem mais um ano de opção no contrato. Com 32 anos, é um dos jogadores mais utilizados por Ruben Amorim. Já André Paulo, terceiro guarda-redes, tem o futuro em aberto.