F. C. Porto-Benfica: "Taremi é três em um e Gonçalo já é referência", diz Futre

Paulo Futre, antigo extremo de F. C. Porto e Benfica, analisa os melhores marcadores das duas equipas e garante que ambos podem decidir o jogo grande da 10.ª jornada.

Mehdi Taremi e Gonçalo Ramos serão duas das principais armas à disposição de Sérgio Conceição e Roger Schmidt, respetivamente, no duelo de sexta-feira (20.15 horas, SportTV1), no Estádio do Dragão. Antigo jogador das duas equipas, Paulo Futre avalia a prestação dos dois avançados e reconhece que qualquer um deles tem mais do que capacidade para deixar marca na partida que abre a 10.ª jornada do campeonato.

"Quem pode decidir o clássico? Qualquer um dos dois". A resposta pronta do antigo internacional português, ao JN, não deixa grande margem para dúvidas, bem como a justificação para a mesma.