F. C. Porto boicota árbitros da final com Sporting

Os dragões reuniram-se esta segunda-feira para discutir o futuro da secção no clube e anunciaram que não comparecerão aos jogos em que estejam os três árbitros do quinto jogo com o Sporting.

O F. C. Porto não vai virar as costas ao basquetebol, mas decidiu boicotar os três árbitros do quinto jogo da final do campeonato com o Sporting, que os leões venceram (86-85) após um final muito polémico. Fernando Rocha, Carlos Santos e Paulo Marques são os visados.

Em comunicado, publicado esta segunda-feira, os dragões recordam "os graves acontecimentos que marcaram a final do Playoff do campeonato nacional da modalidade" e comunicam a decisão "tendo em conta a gravidade dos erros de arbitragem cometidos em prejuízo do F. C. Porto no quinto jogo dessa final".

"A Direção decidiu que na próxima temporada o F. C. Porto não comparecerá em qualquer jogo para o qual sejam nomeados os árbitros envolvidos nestas decisões, sem prejuízo, caso isso venha a acontecer, de suspender a participação na Liga Portuguesa de Basquetebol", lê-se na nota.

Os portistas justificam a decisão com "a tradição da modalidade no clube, os seus adeptos e o comportamento de todo o plantel e equipa técnica em defesa dos superiores interesses do F. C. Porto".