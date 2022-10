F. C. Porto Bruxelas, o amor azul e branco na Bélgica

Nuno A. Amaral, em Brugge Hoje às 09:21 Facebook

Clube subiu de divisão e angaria fundos em eventos com a comunidade lusa. Tesoureiro é o capitão de equipa.

Chama-se F. C. Porto Bruxelas e joga todas as semanas para elevar o prestígio azul e branco na Bélgica. Sem ligação à Casa do F. C. Porto da capital belga, que chegou a ganhar dois Dragões de Ouro, mas entretanto fechou, o clube fundado em 1994 acompanhou os títulos conquistados pelos portistas na época passada e sagrou-se campeão da 3.ª Divisão Provincial, subindo pela primeira vez a um escalão equivalente ao Campeonato de Portugal.

"Não é fácil manter o clube em atividade, devido às dificuldades financeiras que a covid agravou, mas fazemos isto por amor ao F. C. Porto. Angariamos dinheiro em eventos que organizamos com associações de portugueses aqui na Bélgica e vamos tentar que o nosso clube não deixe de existir", conta, ao JN, Alexandra Azevedo, que ajuda o marido e presidente, Carlos, a conduzir os destinos do F. C. Porto Bruxelas.