F. C. Porto campeão de andebol invicto

JN/Agências Ontem às 23:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Dragões triunfaram na receção ao F.C. Gaia (42-29), na última jornada do campeonato nacional masculino, conseguindo o feito inédito de ser campeão só com vitórias, naquele que foi o 22.º título da história do clube. Os azuis e brancos passam a ser a equipa com mais troféus superando os 21 do Sporting e os 13 do ABC de Braga.

Os 'dragões' concretizaram assim o pleno: 30 jogos, 30 triunfos e foram a equipa com o melhor ataque, tendo marcado mais de mil golos marcados (1066).

Os gaienses receberam os bicampeões nacionais com uma guarda de honra e uma tarja com a inscrição 'Obrigado Quintana' e o rosto do malogrado guarda-redes, que não resistiu a uma paragem cardiorrespiratório num treino e morreu no dia 26 de fevereiro deste ano.