F. C. Porto-Casa Pia acaba em confusão e com Conceição pegado com casapianos

O treinador portista volta a estar no centro da polémica, ao fazer um gesto em direção ao banco do Casa Pia depois do golo decisivo de Namaso.

O F. C. Porto derrotou o Casa Pia, este domingo, com um golo nos últimos minutos e o final do jogo esteve longe de ser pacífico, com confusões a envolver membros das duas equipas.

Tudo começou com o golo de Namaso, que, de acordo com a transmissão televisiva, provocou um bate-boca entre os dois bancos, com as imagens a mostrarem Sérgio Conceição virado para o banco do Casa Pia, com palavras e gestos, tendo até tendo feito um sinal, a rir-se, de que o adversário tinha recebido dinheiro para vencer no Dragão. Vasco Matos, adjunto do Casa Pia, não gostou e ameaçou Conceição de que os dois falariam nos balneários, o que levou o técnico portista a responder que estava à espera dele.

Após o apito final, voltaram a registar-se momentos de tensão no relvado do Estádio do Dragão. Sérgio Conceição saiu logo para o túnel de acesso aos balneários e Vasco Matos tentou ir atrás, mas foi travado por pessoas do Casa Pia.