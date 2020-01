F. C. Porto cede avançado Rui Pedro ao Leixões

Hoje às 21:20 Facebook

O F. C. Porto cedeu o avançado Rui Pedro ao Leixões, a título de empréstimo até final da época, anunciou esta sexta-feira, último dia da janela de transferências de inverno, o clube da LigaPro.

"O Leixões SC - Futebol, SAD chegou a acordo com o FC Porto para o empréstimo de Rui Pedro. A cedência do avançado, de 21 anos, é válida até ao final da presente época", escreveu o Leixões na página do Facebook.

Aos 21 anos, o ponta de lança vai cumprir o quarto empréstimo na carreira, depois das passagens pelo Boavista (2017/18), Varzim (2018/19) e Granada na primeira metade da atual temporada.