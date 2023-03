F. C. Porto cessa cooperação com a AJM no final da época

Rui Almeida Santos Hoje às 17:00 Facebook

A parceria entre a Academia José Moreira (AJM) e o F. C. Porto termina no final desta temporada, confirmou o presidente da AJM, José Moreira, ao JN.

O F. C. Porto pondera reativar a secção de voleibol na próxima temporada e já notificou a AJM de que a parceria que tinha com a academia, desde 2019, na variante feminina, vai cessar no final desta época.

José Moreira, presidente da AJM, que tem sede em Nogueira da Regedoura, no concelho de Santa Maria da Feira, confirmou o fim da cooperação entre as duas instituições, por iniciativa portista. "Fizeram-no dentro do prazo, mas não deram qualquer justificação", referiu o dirigente.

A AJM/F. C. Porto continua na corrida pelo título de campeã nacional. Caso o conquiste, "é a AJM que vai estar na próxima Supertaça", garante José Moreira, adiantando que o clube que dirige, "à partida, irá continuar como antigamente".

Nas meias-finais, que arrancam este domingo, as bicampeãs portuguesas defrontam o Clube K. A restante semifinal do campeonato opõe o Leixões ao Sporting.

Quanto ao F. C. Porto, terá de cumprir um conjunto de pressupostos para poder disputar a 1.ª Divisão Nacional na próxima temporada. A última palavra pertencerá sempre à Federação Portuguesa de Voleibol.