F. C. Porto-Chelsea pode jogar-se em Sevilha

A notícia é avançada pela "Sky Sport Itália", adiantando que o Sevilha já disponibilizou o Estádio Sánchez Pizjuán para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

A receção do F. C. Porto ao Chelsea, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, pode não ter lugar no Estádio do Dragão.

Esta segunda-feira, a "Sky Sport" italiana avançou a possibilidade de o duelo ser transferido para Sevilha e realizar-se, assim, em campo neutro em virtude das restrições provocadas pela pandemia de Covid-19.

A notícia acrescente o clube andaluz já disponibilizou o Estádio Sánchez Pizjuán para acolher o encontro marcado para 7 de abril.

Recorde-se que, pelas mesmas razões, o Atlético de Madrid foi obrigado a defrontar o Chelsea em Bucareste e não em Madrid, nos oitavos de final da competição. Já os "blues", na segunda mão, jogaram no seu estádio, o Stamford Bridge.