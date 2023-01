F. C. Porto com apenas uma mudança para o jogo com o Arouca

Como Sérgio Conceição anunciou na conferência de antevisão ao jogo com o Arouca, para a Taça de Portugal, o onze inicial será o mesmo que empatou com o Casa Pia, para a Liga (0-0), à exceção do guarda-redes que será Cláudio Ramos.

O encontro da quinta eliminatória da Taça de Portugal tem início agendado para as 20.45 horas, no Estádio do Dragão, com arbitragem de João Gonçalves.

F. C. Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Otávio, Uribe, Grujic, Galeno, Veron e Taremi

Treinador: Sérgio Conceição