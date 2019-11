F. C. Porto com apuramento quase garantido depois de vitória em Montpellier

Hoje às 18:25 Facebook

F. C. Porto conquistou mais uma vitória na Liga dos Campeões de Andebol, desta vez em casa do Montpellier (22-27) e tem o apuramento praticamente garantido para oitavos-de-final da competição.

O F. C. Porto completou uma grande vitória em casa do segundo classificado do grupo por 22-27 para a EHF Champions League e está muito perto de alcançar os oitavos-de-final da prova.

Os dragões ao intervalo venciam por uma diferença de quatro golos (10-14) e o parcial na segunda parte continuou positivo, o que resultou num triunfo em casa do campeão europeu de 2018, e atual segundo classificado do campeonato francês.

A equipa de Magnus Andersson segue agora em 5º. lugar do grupo. De oito equipas, seis seguem em frente e o F. C. Porto soma dez pontos, com mais um ponto que o 6º. classificado (Vardar) e mais seis pontos que o 7º. classificado (Meshkov Brest).