F. C. Porto com Barcelona e PSG no grupo da Liga dos Campeões de andebol

O F. C. Porto vai disputar o Grupo B da Liga dos Campeões de andebol de 2021/22 com o campeão em título F. C. Barcelona, do pivô internacional português Luís Frade, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Viena, na Áustria.

O grupo é ainda composto pelo Paris Saint-Germain (França), eliminado pelo Aalborg (Dinamarca) nas meias-finais da última edição, Kielce (Polónia), SG Flensburg-Handewitt (Alemanha), Veszprém HC (Hungria), Dínamo Bucareste (Roménia) e HC Motor (Ucrânia).

F. C. Barcelona, com nove títulos conquistados, e Paris Saint-Germain, equipa com um dos maiores orçamentos, são os colossos no caminho dos 'dragões' no grupo B, que conta ainda com as poderosas formações do Kielce, SG Flensburg-Handewitt e Veszprém HC.

Dínamo Bucareste, do treinador espanhol Xavier Pascual, que deixou o F. C. Barcelona na última temporada, ao fim de 12 épocas e três triunfos na Liga dos Campeões, e HC Motor são as equipas, à partida, mais acessíveis para o F. C. Porto.

O grupo A integra as formações do MOL-Pick Szeged (Hungria), do central Miguel Martins, THW Kiel (Alemanha), Vardar (Macedónia), Aalbord (Dinamarca) - vice-campeão em título - Meshkov Brest (Bielorrússia), Montpellier (França), de Gilberto Duarte, HC Zagreb (Croácia) e Elverum (Noruega).

A participação do Vardar, da Macedónia, está condicionada e dependente de o clube fazer um depósito de um milhão de euros, como caução para cobrir uma possível decisão judicial. Se não cumprir, será substituído pelo RK Gorenje Velenje.

A fase de grupos da nova temporada começa em 15 ou 16 de setembro e o F. C. Porto joga o primeiro encontro na Ucrânia, em casa do HC Motor.

Constituição dos grupos:

- Grupo A: MOL-Pick Szeged (Hungria), THW Kiel (Alemanha), Vardar (Macedónia), Aalborg (Dinamarca), Meshkov Brest (Bielorrússia), Montpellier (França), HC Zagreb (Croácia) e Elverum (Noruega).

- Grupo B: Paris Saint-Germain (França), F. C. Barcelona (Espanha), F. C. Porto (Portugal), Kielce (Polónia), SG Flensburg-Handewitt (Alemanha), Veszprém HC (Hungria), Dínamo Bucareste (Roménia) e HC Motor (Ucrânia).