F. C. Porto com duas baixas antes do Atlético Madrid

O F. C. Porto começou este domingo a preparação para o encontro de terça-feira, frente ao Atlético Madrid, a contar para a Liga dos Campeões, com duas baixas no boletim clínico.

Depois do empate diante do Santa Clara, no sábado, o F. C. Porto regressou este domingo aos treinos para preparar o encontro frente ao Atlético Madrid, na terça-feira, a contar para a Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição não contou com Pepe e Gabriel Veron, que ainda se encontram lesionados. De recordar que Veron está ausente com uma mialgia na coxa direita.

PUB

O F. C. Porto volta a treinar na segunda-feira, às 17 horas.