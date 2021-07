F. C. Porto com mais um jogo de pré-época marcado

JN Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto vai defrontar o Académico de Viseu na fase de preparação para a nova temporada, anunciaram esta sexta-feira os beirões.

Depois de há poucos dias terem sido os franceses do Lille a revelar que disputariam um encontro particular com os dragões, agendado para 25 de julho, pelas 19.45 horas, no estádio do Dragão, desta vez foram os viseenses a anunciar a partida ao confirmar cinco jogos de preparação.

O encontro está marcado para 17 de julho, em local e hora a divulgar.

Quanto aos beirões defrontam já este sábado o Rio Ave, seguindo-se o Anadia a 13 de julho, o Sporting da Covilhã, em Seia, a 15, os azuis e brancos a 17 e o Moreirense a 18.