F. C. Porto com melhores guarda-redes e defesa. Melhor médio é do Benfica

Alex Telles, Agustín Marchesin e Pizzi foram considerados os melhores jogadores das suas posições, relativamente ao mês de dezembro.

Os treinadores votaram e a Liga Portugal entregou os prémios de melhor guarda-redes e defesa do mês. Os eleitos são os jogadores do F.C. Porto, Agustín Marchesin e Alex Telles.

O lateral-esquerdo dos dragões foi considerado o melhor defesa do mês pela segunda vez esta época. Levou a melhor, com 20,83% dos votos, sobre Rúben Dias (16,67%) e Alex Grimaldo (14,58%), ambos do Benfica. O brasileiro dos azuis e brancos apontou um golo e fez duas assistências nos três jogos realizados no mês em questão.

Já Agustín Marchesin venceu o prémio de melhor guarda-redes de dezembro e não é caso único, visto que arrecadou a distinção pela quarta vez seguida. Desta feita, com 36,81% dos votos, superou sem grande chance Odysseas Vlachodimos, do Benfica, com 18,06% e Makaridze, do Vitória de Setúbal, com 15,28%. O guardião argentino sofreu apenas um golo nas três partidas realizadas.

Pizzi é o melhor médio do mês de dezembro. Os 37,50% de votos de Pizzi superaram a concorrência do colega de equipa Chiquinho (15,97%) e de Bruno Fernandes (12,50%), do Sporting. O internacional português foi importante para o pleno de vitórias das águias durante dezembro, apontando dois golos e outras tantas assistências.

Resta ainda saber o vencedor do melhor avançado e melhor jogador de dezembro.