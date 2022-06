F. C. Porto com nove milhões de seguidores: "Nada mau para um clube regional"

JN Hoje às 11:19 Facebook

Dragões revelam que atingiram os nove milhões de seguidores nas redes sociais e congratulam-se na newsletter do clube.

O F. C. Porto fez saber, através da publicação "Dragões Diário", que atingiu números recorde no clube a nível de seguidores nas redes sociais. "Mais de 4,1 milhões no Facebook, 2,1 milhões no Instagram, 1,4 milhões no Twitter, 1,1 milhões no Tik Tok, 183 mil no YouTube, 35 mil no Linkedin. Para um 'clube regional', não está nada mau", pode ler-se na newsletter oficial dos dragões.

"Nas seis plataformas em que se fazem representar, os campeões nacionais mantiveram a liderança em Portugal, superaram a imponente barreira das 20 milhões de interações mensais e fecharam maio como o 12.º emblema da Europa com mais engajamento", acrescenta a publicação.

Nos últimos meses, o F. C. Porto teve números muito elevados de interações nas diversas redes sociais, geralmente sempre mais do que Benfica e Sporting juntos, de acordo com o site "Deportes e Finanzas", que se dedica a fazer este tipo de contabilidade.