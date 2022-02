F. C. Porto com prejuízo de 10,3 milhões de euros no primeiro semestre

Ontem às 23:48 Facebook

Ausência de mais-valias com transferências de passes de jogadores justifica resultado negativo a meio da temporada. Passivo baixou 11,6 milhões.

A SAD do F. C. Porto apresentou um prejuízo de 10,329 milhões de euros no primeiro semestre do exercício de 2021/22, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No documento, a sociedade azul e branca justifica o resultado negativo com o facto de, neste período, não ter havido mais-valias relacionadas com a venda de direitos desportivos de jogadores (o primeiro semestre não inclui a transferência de Luis Díaz para o Liverpool, por 45 milhões).

Noutro comunicado, a SAD portista anunciou que retirou a mais-valia de 14,1 milhões com as transferências de Francisco Ribeiro e Rafael Pereira para o V. Guimarães, anunciada no relatório e contas da época passada, por consubstanciar uma "troca de ativos" com a SAD vitoriana. Esta medida, tomada na sequência de "interações com o regulador", levou a que, nas rubricas relacionadas com passes de jogadores, fosse registado um resultado negativo de 19,285 milhões. A 31 de dezembro, o passivo da SAD do F. C. Porto registou uma diminuição de 11,6 milhões, situando-se agora em 514,5 milhões de euros.