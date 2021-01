F. C. Porto com resposta positiva da UEFA

Arnaldo Martins Ontem às 23:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco J. Marques, diretor de informação, revela que SAD enviou carta ao organismo que tutela o futebol europeu

O F. C. Porto está mais perto de deixar as restrições ditadas pelo fair-play financeiro da UEFA, revelou esta terça-feira, Francisco J. Marques.

O diretor de informação e comunicação revelou, no Porto Canal, que o clube azul e branco recebeu uma resposta positiva do organismo europeu a uma carta enviada pela SAD. O F. C. Porto recordou a UEFA que a última época e a nova resvalaram no tempo e que o mercado só fechara no início de outubro.

"Face à pandemia, o F. C. Porto enviou uma carta à UEFA a dizer que o que normalmente se faz em setembro fosse adiado para mais tarde (...) Assim foi, o F. C. Porto enviou tudo até 15 de dezembro e a UEFA agora, finalmente, respondeu, dizendo que tendo em conta as circunstâncias excecionais causadas pela pandemia e o impacto económico que teve nos clubes, o Club Financial Control Body decidiu que este não era um caso de incumprimento. Apesar de não ter sido respeitada a data de 15 de setembro, este não é um caso de infração e que não iria haver decisão disciplinar, iríamos apenas receber um aviso e que o assunto ficava encerrado", explicou Francisco J. Marques, no programa "Universo - Porto da Bancada", no Porto Canal.