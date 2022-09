F. C. Porto com Taremi à procura de reação rápida

Nuno A. Amaral Ontem às 22:14 Facebook

Após o desaire europeu, dragões jogam este sábado no Estoril. Viagem para Lisboa foi feita de avião, com segurança apertada no aeroporto Sá Carneiro. Conceição chamou 24 jogadores

No final de uma semana muito atribulada no Dragão, que incluiu um terrível resultado na Champions, um incidente a envolver a família de Sérgio Conceição após o jogo com o Brugge e a recaída no estado físico de Otávio, a equipa portista volta à ação no Estoril, à procura de uma vitória capaz de levantar o moral do plantel antes da pausa para as seleções.

Conceição não fez a antevisão da partida, preferindo manter o silêncio num momento difícil da época. Ao contrário do que é habitual nas deslocações a Lisboa, a equipa fez a viagem de avião, com segurança reforçada junto ao aeroporto Sá Carneiro, motivada pelo que aconteceu na noite da passada terça-feira com a mulher e dois filhos do técnico portista, um dos quais o lateral-direito dos dragões, Rodrigo Conceição.