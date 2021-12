F. C. Porto com testagem à covid-19 a funcionar este domingo no Dragão

JN Hoje às 21:51 Facebook

O F. C. Porto recebe, na terça-feira, o Atlético de Madrid para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que pode garantir os oitavos de final aos azuis e brancos.

Face à obrigatoriedade de os adeptos apresentarem, além do certificado de vacinação ou recuperação, um teste negativo para a covid-19 para entrarem no Estádio do Dragão, o F. C. Porto decidiu facilitar a tarefa aos apoiantes. Através de parcerias estabelecidas com a Farmácia d'Arrábida e com o Grupo Sofarma, vão existir dez tendas de testagem nas imediações no Estádio do Dragão, a funcionar a partir deste domingo.

"Para os adeptos que ainda não têm bilhete, esta pode revelar-se uma excelente oportunidade de resolver, de uma assentada, todos os processos necessários para entrar ao Dragão. Faça o teste e, confirmando-se o resultado negativo, garanta o seu ingresso para o jogo de todas as decisões na Liga dos Campeões. Por outro lado, se já tem bilhete, mas ainda não decidiu onde fazer o teste, aproveite também esta oportunidade. Cada pessoa tem direito a quatro testes antigénio comparticipados por mês, vantagem que poderá usufruir nestas tendas junto ao Dragão", pode ler-se em comunicado no site oficial.

Os horários das tendas de testagem são os seguintes:

Domingo: 16h / 20h

Segunda-feira: 9h / 19h

Terça-feira: 9h / 21h