F. C. Porto confirma Eustaquio por cinco épocas

Dragões já tinham acionado a opção de compra do passe do internacional canadiano no final de maio e agora tornam oficial a contratação

No dia em que consumou a contratação de David Carmo ao Braga, o F. C. Porto também oficializou esta terça-feira a continuidade do médio Eustaquio, que assinou por cinco épocas, depois de ter jogado no clube azul e branco na segunda metade da temporada passada, por empréstimo do Paços de Ferreira.

Os dragões tinham acionado a opção de compra do passe do canadiano, que se sagrou campeão nacional em 2021/22, depois de ter feito 11 jogos na equipa de Sérgio Conceição desde janeiro.

"A confiança que o F. C. Porto depositou em mim faz-me querer dar ainda mais todos os dias. Estou muito contente e motivado. Passei seis meses incríveis aqui e agora passá-los para cinco anos é um motivo de orgulho e felicidade", afirmou o centrocampista, ao Porto Canal

"Entrar a meio de uma época é sempre difícil. Agora, com uma pré-época, será muito mais fácil para mim assimilar as ideias do mister. Aos adeptos, que são os melhores do Mundo, digo que vamos atrás dos nossos sonhos e das conquistas. Queremos ganhar tudo", acrescentou.