F. C. Porto confirma objetivos na venda de Danilo ao PSG

O F. C. Porto comunicou ao mercado os detalhes do negócio com o Paris Saint-Germain, referente ao médio internacional português Danilo Pereira.

No comunicado, os dragões confirmam a notícia avançada pelo JN na manhã desta segunda-feira.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (...) vem informar o mercado que chegou a um acordo com o PSG (Paris Saint-Germain) para a cedência, até 30 de junho de 2021, dos direitos de inscrição desportiva do jogador Danilo Pereira, pelo valor de 4M€ (quatro milhões de euros). Mais se informa que este contrato prevê a aquisição do referido jogador, pelo PSG, pelo valor adicional de 16M€ (dezasseis milhões de euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva deste clube", esclareceu o clube.

Conforme o JN já havia adiantado em primeira mão, a compra avançará de forma obrigatória se, no final da temporada, o PSG terminar na primeira ou segunda posição da Ligue 1.