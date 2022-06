F. C. Porto confirma transferência de Vitinha para o PSG

Depois de uma semana de indefinição, sobretudo devido à forma de pagamento, o médio internacional português vai mesmo ser reforço do Paris Saint-Germain para as próximas cinco épocas, com a equipa francesa a bater os 40 milhões de euros da cláusula de rescisão e a ficar responsável pelo pagamento de 1,525 milhões de euros de juros pela operação financeira.

No comunicado enviado, esta quinta-feira à noite, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os dragões referem que a operação se fez por um total de 41,525 milhões de euros e revelam que terão encargos de intermediação (pagamento ao empresário) de quatro milhões de euros.

Depois de uma temporada absolutamente fantástica, em que assumiu a titularidade na equipa de Sérgio Conceição que haveria de conquistar o título de campeão e a Taça de Portugal, Vitinha ruma à Ligue 1 e junta-se aos compatriotas Nuno Mendes e Danilo Pereira.

O médio fez 47 jogos pelos dragões em 2021/22, marcando quatro golos e assinando outras tantas assistências, com as exibições a convencerem o PSG a investir 40 milhões de euros no atleta com 22 anos.

Depois de conquistar a Liga dos Campeões Jovens da UEFA com a equipa de sub-19 dos dragões, em 2019, Vitinha deixa o Dragão com dois títulos de campeão nacional (2019/20 e 2021/22) e outras tantas Taças de Portugal, conquistadas nas mesmas temporadas.

O anúncio da transferência foi feito esta quinta-feira e trata-se da segunda venda por parte do F. C. Porto neste defeso, depois de Fábio Vieira, também da formação azul e branca, ter rumado ao Arsenal a troco de 35 milhões de euros, que poderão chegar aos 40M€ mediante o cumprimento de objetivos desportivos.

"Sempre Porto"

Vitinha recorreu às redes sociais para se despedir dos adeptos do F. C. Porto, lembrando os "dias incontáveis e os momentos inesquecíveis" que viveu de dragão ao peito. "Faltam-me as palavras para vos dizer o quanto tenho a agradecer. Pelo carinho, pelos ensinamentos, pelo apoio. Nós, portistas, somos especiais e agradeço a todos, incluindo o nosso Presidente, os treinadores que acrescentaram ao que sou hoje e aos companheiros com quem partilhei momentos que ficam para sempre. Gostava de continuar a contar convosco a meu lado, agora num palco diferente. Mas com uma certeza, onde quer que seja: Sempre Porto", escreveu no Twitter.