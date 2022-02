F. C. Porto conquista empate na Hungria

JN Hoje às 19:34 Facebook

Os dragões conseguiram um excelente resultado na 11.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões em andebol, garantindo uma igualdade a 28 golos no terreno do Veszprém, mantendo-se na corrida pelo apuramento.

Depois de ter sofrido uma pesada derrota no Dragão Arena (23-30) frente a este mesmo adversário, na quarta jornada, o F. C. Porto assinou uma exibição bem mais positiva na Hungria, assegurando um importante ponto frente a uma das melhores equipas europeias da atualidade.

Os azuis e brancos estiveram, aliás, muito perto de garantir o triunfo, mas permitiram a recuperação húngara até aos 28-28, desperdiçando, depois, uma derradeira chance de garantir os dois pontos. Na penúltima jogada do desafio, António Areia falhou uma "aérea" que poderia deixar os dragões em vantagem.

Na resposta, foi Victor Iturriza a "segurar" o resultado, com o pivô a dar autenticamente o corpo às balas, já que o remate do adversário lhe acertou em cheio na cara. Os dragões passam a somar oito pontos, fruto de três vitórias, dois empates e seis derrotas nos 11 encontros já disputados.